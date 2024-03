Bank Utica N Y Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank Utica Ny":

Die Bank Of Utica ist aktuell auf dem finanziellen Markt gut positioniert, wie aus einer technischen Analyse hervorgeht. Der Kurs von 475 USD liegt derzeit um +5,9 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was eine positive kurzfristige Einschätzung ergibt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch nur +4,23 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen wurde in den sozialen Medien festgestellt. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine nennenswerten Unterschiede. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussion rund um die Bank Of Utica als "Neutral" bewertet.

Bei einer Dividendenrendite von 4,35 % liegt die Bank Of Utica unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken, was zu einem geringeren Ertrag von 134,4 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Aktie der Bank Of Utica eine neutrale Einstufung. Der RSI7 liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 25,07 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Zusammenfassend ergibt sich also ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.