Bank Rakyat Indonesia Persero PT Aktie: Ein handfester Grund

Die Dividendenrendite von Bank Rakyat Indonesia Persero Pt liegt derzeit bei 4,66 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 10,02 liegt. Dies ergibt eine Differenz von -5,37 Prozent, weshalb die Dividendenpolitik der Aktie von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Bank Rakyat Indonesia Persero Pt liegt bei 48,78 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,44, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bank Rakyat Indonesia Persero Pt bei 14,75, was über dem Branchendurchschnitt von 11,84 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "Schlecht"-Bewertung auf fundamentalen Grundlagen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen und Einschätzungen. Obwohl in den vergangenen Wochen insgesamt positive Meinungen aufgetreten sind, wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert. Aufgrund dieser gemischten Signale wird die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ist unsere Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Bank Rakyat Indonesia Persero Pt in Bezug auf Dividendenpolitik, technische Analyse und fundamentale Kriterien als "Schlecht" bewertet wird, während die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet wird.