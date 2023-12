Bank Rakyat Indonesia Persero PT Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Relative Strength Index, oder RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Bei der Bank Rakyat Indonesia Persero Pt liegt der RSI bei 48,78, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 42, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist die Bank Rakyat Indonesia Persero Pt derzeit eine Dividendenrendite von 4,66 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 10%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Bank Rakyat Indonesia Persero Pt mit 14,75 höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (11,9). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt daher zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung aus fundamentaler Sicht.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Somit erhält die Aktie eine Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung von "Neutral".

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Bank Rakyat Indonesia Persero Pt in den verschiedenen Kategorien überwiegend neutrale bis negative Bewertungen erhält. Diese Faktoren sollten bei einer Anlageentscheidung berücksichtigt werden.