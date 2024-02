Bank Rakyat Indonesia Persero PT Aktie: Ruhig bleiben!

Die Bank Rakyat Indonesia Persero Pt-Aktie zeigt in Bezug auf die technische Analyse eine positive Entwicklung. Der aktuelle Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,32 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,348 EUR liegt, was einer Abweichung von +8,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 0,33 EUR über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was einer Abweichung von +5,45 Prozent entspricht und somit auch zu einem "Gut"-Rating führt.

Im fundamentalen Bereich ergibt sich ein anderes Bild. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank Rakyat Indonesia Persero Pt beträgt derzeit 15, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" als überbewertet erscheint. Der Durchschnitt dieser Unternehmen liegt bei einem KGV von 13, wodurch die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der RSI der Bank Rakyat Indonesia Persero Pt bei 43,64, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25 von 48 deutet auf eine "Neutral"-Situation hin. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Insgesamt ergibt sich für die Bank Rakyat Indonesia Persero Pt-Aktie eine gemischte Bewertung, da die technische Analyse positiv ausfällt, während die fundamentale Einschätzung und das Sentiment in den sozialen Medien eher neutral bis schlecht ausfallen.