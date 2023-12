Bank Polska Kasa Opieki Aktie: Das ist ein Knall!

Die Bank Polska Kasa Opieki-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 23,63 PLN für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 20,63 PLN, was einem Unterschied von -12,7 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Bank Polska Kasa Opieki-Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt 64, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält es ein "Neutral"-Rating. Der RSI für die letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass die Bank Polska Kasa Opieki-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird daher die Analyse der RSIs mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Anleger-Stimmung für die Bank Polska Kasa Opieki-Aktie in den sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Diskussionen der letzten beiden Wochen zeigen überwiegend positive Themen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger in den letzten 30 Tagen ergibt jedoch ein getrübtes Bild. Die Stimmungslage hat sich eingetrübt, und das Unternehmen wurde weniger stark diskutiert. Daher erhält die Bank Polska Kasa Opieki-Aktie ein insgesamt "Schlecht"-Rating.