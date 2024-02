Bank Ozk Preferredries A Aktie: Finger weg?

Weitere Suchergebnisse zu "Bank OZK":

Der Aktienkurs von Bank Ozk weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Finanzsektors eine Rendite von -4,9 Prozent auf, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -2,77 Prozent erzielte, liegt Bank Ozk mit 2,13 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende ist zu erwähnen, dass Bank Ozk mit einer Dividende von 3,13 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,54 %) niedriger ausfällt, was einen Unterschied von 135,41 Prozentpunkten darstellt. Daraus ergibt sich die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der Bank Ozk-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 41,02 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 42,19 USD nur eine Abweichung von +2,85 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt hingegen 46,64 USD, was unter dem letzten Schlusskurs (-9,54 Prozent) liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Analysekategorie. Insgesamt wird Bank Ozk auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz rund um Bank Ozk haben sich in den letzten Wochen deutlich ins Negative verändert. Das Stimmungsbild in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt führt. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Bank Ozk in dieser Stufe daher ein "Schlecht".