Bank Of Queensland Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Bank of Queensland als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet ihnen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Bank of Queensland-Aktie beträgt der RSI7-Wert 48,39, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 32,58 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Basis des Relative Strength Indikators als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite der Bank of Queensland-Aktie beträgt 11,26 Prozent, was 1,77 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 9,49) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Bank of Queensland-Aktie ein Durchschnitt von 5,76 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,1 AUD, was einer Abweichung von +5,9 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht mit einer "Gut"-Bewertung versehen. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (5,71 AUD) liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,83 Prozent Abweichung), weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Bank of Queensland-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz um die Bank of Queensland haben sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Diese Veränderung des Stimmungsbildes wird durch die Analyse sozialer Medien festgestellt, wobei negative Auffälligkeiten registriert wurden, weshalb dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet wird. Auf der anderen Seite war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, weshalb dies mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält die Bank of Queensland für diese Stufe daher ein "Schlecht".