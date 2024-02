Bank Of Queensland Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank Of Queensland":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank Of Queensland liegt mit 32,18 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet, dass die Aktie als relativ teuer betrachtet werden kann. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Handelsbanken" von 12 liegt der Abstand bei 157 Prozent. Auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist die Bank Of Queensland derzeit eine Rendite von 11,26 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 9,32 %. Aufgrund dieser Differenz von 1,94 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "Gut" eingestuft.

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Bank Of Queensland festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und ein negatives Stimmungsbild, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Analyse erhält die Bank Of Queensland insgesamt eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.