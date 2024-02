Bank Of Queensland Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Bank Of Queensland":

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Bank of Queensland-Aktie haben sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität war jedoch rückläufig, was zu einer negativen Einschätzung führte. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis führt zu einer neutralen Einschätzung. Somit erhält die Bank of Queensland-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis des RSI.

Die Diskussionen und Interaktionen der Anleger in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über die Aktie gesprochen wurde. Dies führt zu einer positiven Einschätzung aufgrund des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Bank of Queensland sowohl auf Basis des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts eine neutrale Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.