Bank Of Queensland Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Bank Of Queensland hat eine Dividendenrendite von 11,26 Prozent, was 2,25 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche der Handelsbanken beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 9 Prozent, was die Aktie zu einem lukrativen Investment macht, so die Bewertung der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Bank Of Queensland liegt bei 61,54 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 46,72 Punkten im neutralen Bereich. Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt ebenfalls ein neutrales Rating für die Bank Of Queensland.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv gegenüber der Bank Of Queensland. In den letzten Tagen gab es sieben positive und ein negatives Stimmungsbild, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält die Bank Of Queensland eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.