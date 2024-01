Bank Of Queensland Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank Of Queensland":

Die technische Analyse der Bank Of Queensland zeigt einen aktuellen Kurs von 6,15 AUD, was einer Entfernung von +6,59 Prozent vom GD200 (5,77 AUD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 5,63 AUD, was einen Abstand von +9,24 Prozent zum aktuellen Aktienkurs bedeutet. Somit wird der Kurs der Bank Of Queensland-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Bank Of Queensland eine aktuelle Rendite von 11,26 Prozent auf, was 2,18 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank Of Queensland zeigt eine Ausprägung von 20,69 und einen RSI25 von 28,17, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Diese Werte signalisieren eine positive Dynamik des Aktienkurses.

Im fundamentalen Bereich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank Of Queensland einen Wert von 32 auf, was 158 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 12. Dies führt zu einer Überbewertung des Titels und einer Einstufung als "Schlecht" auf Grundlage des KGV.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen ein gemischtes Bild, das auf einige positive Signale, wie die Dividendenrendite und den RSI, sowie einige negative Signale, wie das überbewertete KGV, hinweist. Anleger sollten daher vor einer Investition eine umfassende Analyse durchführen.