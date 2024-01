Bank Of Queensland Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes über die Aktie der Bank Of Queensland beobachtet werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Gleichzeitig wurde jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Bank Of Queensland daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Bank Of Queensland mit 11,26 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt von 9,49 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Es gab sowohl positive als auch negative Tage, sowie Tage ohne eine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält die Bank Of Queensland daher für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Bank Of Queensland als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert von 54,29 führt zu einer "Neutral"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 28,23 eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "Gut".