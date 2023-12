Bank Of Queensland Aktie: Interessante Aussichten?

Die Bank of Queensland hat laut der technischen Analyse einen gleitenden Durchschnittskurs von 5,81 AUD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 6,06 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +4,3 Prozent liegt, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Im Vergleich dazu hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 5,52 AUD, was einen Abstand von +9,78 Prozent bedeutet und zu einer Bewertung "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die Dividende übertrifft die Bank of Queensland mit einer Dividende von 11,26 % den Branchendurchschnitt der Handelsbanken (9,54 %) um 1,73 Prozentpunkte. Dies führt zu einer positiven Bewertung.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank of Queensland bei 29,81 liegt, was deutlich über dem Branchenmittel von 12,03 liegt - ein Abstand von 148 Prozent. Daraus ergibt sich die Empfehlung "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt. Daher ergibt sich eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.