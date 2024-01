Bank Of Queensland Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Bank Of Queensland-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 5,76 AUD bewertet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 6,1 AUD, was einem Unterschied von +5,9 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5,71 AUD wurde mit einem Schlusskurs von 6,1 AUD übertroffen, was einer Abweichung von +6,83 Prozent entspricht. Daher wird auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating vergeben, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Bank Of Queensland wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Bewertung, während eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bank Of Queensland für das Sentiment und den Buzz daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine negative Anlegerstimmung rund um die Bank Of Queensland hin. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Aktie wird daher bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Aktie der Bank Of Queensland ein Gesamtranking von "Neutral". Der RSI7 liegt bei 48,39, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 32,58 liegt, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Bank Of Queensland-Aktie aus charttechnischer Sicht gut abschneidet, während das Sentiment und die Anlegerstimmung eher negativ sind. Der Relative Strength-Index deutet hingegen auf eine neutrale Bewertung hin.