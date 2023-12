Bank Of Queensland Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank Of Queensland":

Die technische Analyse der Bank Of Queensland-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage beträgt 5,78 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 6,08 AUD liegt, was einer Abweichung von +5,19 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (5,59 AUD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 6,08 AUD über dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von +8,77 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 29,41, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer Einstufung von "Gut" führt. Auch der RSI25 mit einem Wert von 28 deutet auf eine Überverkaufssituation hin, was wiederum zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Bank Of Queensland-Aktie daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem RSI.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Bank Of Queensland als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 32,18 insgesamt 162 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken" (12,28). Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht eine Einstufung von "Schlecht".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Bank Of Queensland-Aktie.