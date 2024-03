Bank Of Queensland Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank Of Queensland":

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die Bank Of Queensland in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung hin zu positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über die Bank Of Queensland in etwa gleichem Maße wie üblich diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. Derzeit überwiegen die negativen Meinungen in den Kommentaren der letzten beiden Wochen. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Das führt zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Bank Of Queensland von 6,21 AUD eine Entfernung von +7,44 Prozent vom GD200 (5,78 AUD) und wird daher als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 5,99 AUD und signalisiert mit einem Abstand von +3,67 Prozent ein "Neutral"-Signal. Insgesamt ist der Kurs der Bank Of Queensland-Aktie als "Gut" zu bewerten, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken bietet die Bank Of Queensland mit einer Dividendenrendite von 11,26 % eine höhere Rendite von 2,73 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8,53 %. Dadurch wird die Aktie als "Gut" eingestuft.