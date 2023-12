Bank Of Ireland Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Aeon":

Der Aktienkurs der Bank of Ireland liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Finanzsektor bei einer Rendite von 3,51 Prozent, was mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Handelsbanken"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten 10,77 Prozent, wobei die Bank of Ireland mit 7,26 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs der Bank of Ireland beträgt aktuell 2, was eine positive Differenz von +0,26 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Bank of Ireland von Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion über die Bank of Ireland gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Bank of Ireland liegt bei 6,02, was über dem Branchendurchschnitt von 5,52 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie aus fundamentalen Kriterien und einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis.