Bank Of Ireland Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die technische Analyse der Bank Of Ireland ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 9,09 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 8,294 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -8,76 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 8,71 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -4,78 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende bietet die Bank Of Ireland eine Dividendenrendite von 2,3 %, was einen Mehrertrag von 0,26 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken bedeutet. Aufgrund dieser geringfügig höheren Dividenden wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf die fundamentalen Kennzahlen hat die Bank Of Ireland ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" bei 5. Somit wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als überbewertet eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren ebenfalls eine negative Stimmung rund um die Bank Of Ireland. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt. Zudem wurden in diesem Zeitraum zehn Schlecht-Signale und keine Gut-Signale ermittelt. Zusammenfassend wird die Aktie somit bezüglich der Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.