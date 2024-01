Bank Of Ireland Aktie: Am Scheideweg

Der Aktienkurs der Bank of Ireland hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -5,48 Prozent erzielt, was um mehr als 1 Prozent über dem Branchendurchschnitt der Finanzsektor-Aktien liegt. Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die eine mittlere Rendite von -3,18 Prozent aufweist, liegt die Bank of Ireland um 2,3 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen zeigt überwiegend negative Bewertungen für die Bank of Ireland. Die Redaktion hat mehrheitlich negative Themen rund um die Aktie festgestellt und insgesamt 8 negative Signale herausgefiltert. Daher wird eine "Schlecht"-Empfehlung für die Anleger-Stimmung abgegeben.

Die Dividendenrendite der Bank of Ireland liegt derzeit bei 2,3 Prozent, was etwas über dem Branchendurchschnitt von 2,09 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt wird die Aktie neutral eingeschätzt. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In der technischen Analyse erhält die Bank of Ireland aufgrund einer Abweichung von -5,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.