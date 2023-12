Bank Of America - Fr Prf Perpetual Usd 25 -r 4 Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositary Shares (Each representing a 1/120":

Die Bank Of America schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 3,48 % aus, was 134,68 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 138,15 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" im Vergleich zur Konkurrenz.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank Of America liegt derzeit bei 8,42 Euro, was 47 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 15. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält die Bewertung "Gut" auf Basis des KGV.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Bank Of America-Aktie (32,04 USD) sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (28,92 USD) als auch über dem der letzten 50 Handelstage (28,25 USD) liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut" auf Basis der einfachen Charttechnik.

In den letzten zwölf Monaten ergaben 13 Analystenbewertungen für die Bank Of America-Aktie ein Rating von 9 "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht", was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 36,69 USD, was ein Aufwärtspotential von 14,52 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Analyse erhält die Bank Of America somit eine "Gut"-Empfehlung.

In Zusammenfassung erhält die Bank Of America insgesamt ein "Gut"-Rating auf Basis der Dividendenrendite, des KGV, der technischen Analyse und der Analysteneinschätzungen.