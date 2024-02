Bank Of America - Fr Prf Perpetual Usd 25 -r 4 Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Der Aktienkurs der Bank of America hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,54 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Handelsbanken-Branche im Durchschnitt um -1,52 Prozent gefallen, was bedeutet, dass die Bank of America im Branchenvergleich um -3,02 Prozent underperformed hat. Der Finanzsektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 151.537,35 Prozent, wobei die Bank of America um 151.541,89 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie der Bank of America neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 34,15, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für diesen Zeitraum eine Wert von 44,97 aufweist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt das ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Bank of America eine Dividendenrendite von 2,83 % aus, was 136,19 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 139,02 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung für die Bank of America zeigt, dass insgesamt 9 "Gut", 3 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 36,69 USD, was einer Entwicklung um 7,63 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Kennzahlen eine positive Gesamteinstufung für die Bank of America.