Bank Of America - Fr Prf Perpetual Usd 25 -r 4 Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositary Shares (Each representing a 1/120":

Die Aktie der Bank of America wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 8,42 liegt sie insgesamt 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 16,04 im Segment "Handelsbanken".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei positive Themen die Diskussion an sechs Tagen dominierten und negative Themen an drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit der Bank of America. Basierend auf statistischen Auswertungen historischer Datenmengen ergibt sich ein Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten die Bank of America insgesamt positiv, wobei 9 Kaufempfehlungen, 3 neutrale Empfehlungen und 1 schlechte Empfehlung vorliegen. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Bank of America bei 36,69 USD, was einer potenziellen Steigerung des Aktienkurses um 9,76 Prozent entspricht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor verzeichnet die Bank of America eine Rendite von -3,16 Prozent, was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Handelsbanken"-Branche liegt die mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate bei -2,52 Prozent, wobei die Bank of America um 0,64 Prozent darunter liegt.

Insgesamt führen die fundamentalen, Anleger- und Analystenanalysen zu einer positiven Einschätzung der Aktie der Bank of America.