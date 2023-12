Bank Of America - Fr Prf Perpetual Usd 25 -r 2 Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositary Shares (Each representing a 1/120":

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank of America mit 8 bewertet. Das bedeutet, dass die Börse 8,42 Euro für jeden Euro Gewinn der Bank Of America zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche liegt das KGV um 47 Prozent niedriger. Somit wird der Titel als unterbewertet angesehen und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Bank Of America eine Dividendenrendite von 3,48 % aus, was 134,68 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 138,15 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und die Aktie erhält die Bewertung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde eher neutral über die Bank Of America diskutiert. An zwei Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten die negativen Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird die Aktie heute als "Schlecht" eingestuft. Trotzdem haben tiefergehende und automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält die Bank Of America insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander und wird als prominentes Signal der technischen Analyse betrachtet. Mit einem RSI von 22,77 wird die Bank Of America als "Gut" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit einem Wert von 25 im Bereich einer "Gut"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Bank Of America.