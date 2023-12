Bank Of America - Fr Prf Perpetual Usd 25 -r 2 Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositary Shares (Each representing a 1/120":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI der Bank Of America beträgt 17,26, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 19,38, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut" für die Bank Of America.

Die Analysteneinschätzung für die Bank Of America ergibt ebenfalls ein Rating von "Gut", da 9 Analysten ein Buy-Rating, 3 ein Hold-Rating und 1 ein Sell-Rating abgegeben haben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Bank Of America liegt bei 36,69 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 9,76 Prozent entspricht. Dies führt ebenfalls zu einem Rating von "Gut".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Bank Of America mit -3,16 Prozent mehr als 10 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche liegt die Rendite der Bank Of America mit 0,64 Prozent darunter. Dies führt zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Bank Of America als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 8,42 insgesamt 48 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,04. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie ebenfalls die Einstufung "Gut".