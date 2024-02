Bank Of America - Fr Prf Perpetual Usd 25 -r 2 Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten eine Bewertung für die Bank of America abgegeben, die insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Dabei gab es 9 positive, 3 neutrale und 1 negative Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 36,69 USD, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 7,63 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Dividende weist die Bank of America im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 2,83 % auf, was 136,19 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt gemischte Signale. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität deuten auf eine positive Stimmung hin, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist. Insgesamt wird das langfristige Stimmungsbild daher als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv, was sich auch in den Diskussionen der letzten beiden Wochen widerspiegelt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Bank of America, wobei die Analysten die Aktie positiver einschätzen als das langfristige Stimmungsbild und die Dividendenrendite. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist hingegen größtenteils positiv.