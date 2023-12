Bank Of America - 7.25% Prf Perpetual Usd 1000 -r L Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen normiert. Für die Bank Of America ergibt sich ein RSI-Wert von 17,26, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 19,38 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" für die Bank Of America.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war vor allem von positiven Themen geprägt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen ergeben, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Allerdings konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies führt dazu, dass das Sentiment und der Buzz in Bezug auf die Bank Of America als "Schlecht" bewertet werden. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite der Bank Of America um mehr als 10 Prozent darunter, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.