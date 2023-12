Bank Of America - 7.25% Prf Perpetual Usd 1000 -r L Aktie: Jetzt aber!

Die Bank of America-Aktie wurde in einer technischen Analyse betrachtet, in der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 28,92 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 32,04 USD lag deutlich darüber, mit einer Abweichung von +10,79 Prozent, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führte. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen lag bei 28,25 USD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darüber lag mit einer Abweichung von +13,42 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führte. Zusammenfassend erhielt die Bank of America-Aktie eine "Gut"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basierte auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigte in den letzten zwei Wochen eine eher neutrale Diskussion über die Bank of America-Aktie. An zwei Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung führte. Automatische Analysen der Kommunikation zeigten jedoch vor allem "Gut"-Signale, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führte.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Bank of America-Aktie über einen längeren Zeitraum ergaben eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führte.

Im Branchenvergleich lag die Rendite der Bank of America-Aktie mit -3,16 Prozent mehr als 8 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen". Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -4,43 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei die Bank of America mit 1,27 Prozent darüber lag. Diese Entwicklung führte zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.