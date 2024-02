Bank Of America - 7.25% Prf Perpetual Usd 1000 -r L Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Die Bank Of America hat in den vergangenen Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 29,79 USD verzeichnet, während der aktuelle Aktienkurs bei 34,09 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um 14,43 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 33,07 USD, was einem Abstand von +3,08 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Bank Of America in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,54 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -3,02 Prozent im Vergleich zu anderen Handelsbanken-Aktien bedeutet. Im Finanzsektor lag die Rendite bei 151537,35 Prozent, während die Bank Of America um 151541,89 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Bank Of America ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Bank Of America als neutral einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 34,15 und der RSI25 bei 44,97, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet die Bank Of America eine Dividende von 2,83 % aus, was 136,19 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 139,02 %. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung und der Einstufung als "Schlecht".