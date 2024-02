Bank Of America - 6% Prf Perpetual Usd 25 -r Gg 1/1000th Int Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Der Aktienkurs der Bank of America verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine negative Performance von -4,54 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Handelsbanken-Branche im Durchschnitt um -1,52 Prozent, was bedeutet, dass die Bank of America im Branchenvergleich um -3,02 Prozent unterperformt hat. Der Finanzsektor erzielte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 151537,35 Prozent, wobei die Bank of America um 151541,89 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich weist die Bank of America Unterperformance auf und erhält daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie haben wir eine Analyse durchgeführt. Es zeigte sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings ergab unsere Messung auch eine negative Veränderung in der Stimmungsrate, was zu einem "Schlecht"-Rating im langfristigen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Bank of America im Vergleich zur Branche Handelsbanken eine Dividendenrendite von 2,83 % auf, was 136,19 Prozentpunkte weniger ist als der branchenübliche Durchschnitt von 139,02 %. Dies führt zu einer niedrigeren Einstufung in Bezug auf die Dividende.

Die Analysteneinschätzung für die Bank of America zeigt insgesamt ein "Gut", da es 9 Kaufempfehlungen, 3 Neutralbewertungen und 1 Verkaufsempfehlung gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 36,69 USD, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs um 7,63 Prozent entwickeln wird. Daher erhält die Bank of America eine insgesamt positive Einstufung basierend auf den Analystenbewertungen.