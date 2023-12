Bank Of America - 6% Prf Perpetual Usd 25 -r Gg 1/1000th Int Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America Corporation":

Der Aktienkurs der Bank of America liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor bei einer Rendite von -3,16 Prozent, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnet eine mittlere Rendite von -4,43 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei die Bank of America mit 1,27 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank of America liegt bei 22,77 und wird daher als "Gut" eingestuft. Dieser Index bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Zusätzlich ergibt der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt stellt sich die Gesamteinschätzung somit auf "Gut".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 13 Analystenbewertungen für die Bank of America-Aktie abgegeben, wovon 9 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 36,69 USD, was ein Aufwärtspotential von 14,52 Prozent bedeutet. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über die Bank of America eher neutral diskutiert, wobei an einigen Tagen positive Themen überwogen, während an anderen Tagen die negative Kommunikation überwog. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben jedoch ergeben, dass vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält die Bank of America auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.