Bank Of America - 5% Prf Perpetual Usd 25 -r Ll Dpsh1/1000th Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Bank of America hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,54, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheint und als "günstig" eingestuft werden kann. Im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" beträgt der Abstand zum durchschnittlichen KGV der Branche aktuell 37 Prozent.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild und die Diskussionsintensität im Internet zeigt sich eine starke Aktivität rund um die Bank of America Aktie. Dies führt zu einer positiven Bewertung unter fundamentalen Kriterien. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bank of America bei 29,79 USD liegt, während der aktuelle Kurs 34,09 USD beträgt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 33,07 USD auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet die Bank of America im Vergleich zur Branche Handelsbanken eine niedrigere Dividende aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Mit einer Rendite von 2,83 % liegt sie 136,19 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 139,02 %.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild der Bank of America Aktie, mit positiven Aspekten wie dem niedrigen KGV und dem guten technischen Kurs, aber auch negativen Aspekten wie der negativen Stimmungsänderung und der niedrigeren Dividendenrendite im Vergleich zur Branche.