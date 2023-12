Bank Of America - 5% Prf Perpetual Usd 25 -r Ll Dpsh1/1000th Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Der aktuelle Kurs der Bank Of America liegt bei 33,43 USD, was einer Entfernung von +15,63 Prozent vom GD200 (28,91 USD) entspricht. Dies ist aus charttechnischer Sicht ein gutes Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 28,7 USD, was einen Abstand von +16,48 Prozent zum aktuellen Aktienkurs bedeutet. Auch dies wird als gutes Signal bewertet. Somit erhält der Kurs der Bank Of America-Aktie insgesamt eine gute Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

In fundamentalen Analysen gilt die Aktie von Bank Of America als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,42, was 48 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der bei 16,04 liegt. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als gut eingestuft.

Die Dividendenrendite der Bank Of America-Aktie beträgt 3,48 Prozent, was 135,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Handelsbanken, 138,63) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine schlechte Bewertung in diesem Bereich.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor weist die Bank Of America-Aktie eine Rendite von -3,16 Prozent auf, was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -2,52 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei die Bank Of America mit 0,64 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie.

