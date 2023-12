Bank Of America - 5% Prf Perpetual Usd 25 -r Ll Dpsh1/1000th Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America Corp":

In den letzten zwölf Monaten haben 13 Analysten ihre Bewertungen zur Bank Of America-Aktie abgegeben. Davon wurden 9 als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Bank Of America-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel, das die Analysten festgelegt haben, liegt bei 36,69 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 14,52 Prozent entspricht. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf Basis des letzten Schlusskurses von 32,04 USD. Insgesamt erhält die Bank Of America somit ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 8,42 Euro. Dies zeigt, dass die Börse 47 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche zahlt. Daher wird die Bank Of America auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Bank Of America eher neutral diskutiert. An zwei Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen überwogen ebenfalls die negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung, obwohl in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält die Bank Of America auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bank Of America-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 28,92 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (32,04 USD) liegt daher deutlich darüber (+10,79 Prozent Unterschied). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (28,25 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+13,42 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bank Of America-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.