Bank Of America - 4.125% Prf Perpetual Usd 25 - 1/1,000th Intr Pp Aktie: Alles nach Plan!

Der Aktienkurs der Bank of America hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance der Finanzbranche im letzten Jahr um -3,16 Prozent entwickelt, was mehr als 10 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Handelsbanken-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -2,52 Prozent verzeichnete, liegt die Bank of America um 0,64 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem neutralen Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Bank of America bei 33,43 USD betrachtet, was eine Entfernung von +15,63 Prozent vom GD200 (28,91 USD) darstellt und somit ein gutes Signal liefert. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 28,7 USD, was einem Abstand von +16,48 Prozent vom aktuellen Kurs entspricht. Auch dies wird als gutes Signal bewertet. Insgesamt wird der Aktienkurs der Bank of America als gut eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite der Bank of America liegt beim aktuellen Kursniveau bei 3,48 Prozent, was 135,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Handelsbanken, 138,63) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Bank of America eine schlechte Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird anhand des Verhältnisses zur aktuellen Aktienkurs betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank of America liegt bei 17,26, was zu einer guten Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 19,38, was ebenfalls als gut eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit ein positives Gesamtbild und ein Rating mit "gut" für die Bank of America-Aktie.