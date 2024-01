Bank OZK Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Weitere Suchergebnisse zu "TSR":

In den letzten Wochen gab es eine deutliche Verbesserung des Stimmungsbildes bei Bank Ozk. Die positive Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien wurde festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer eine Tendenz zu positiven Themen haben. Daher wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. Es gab auch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Bei der Dividendenrendite liegt Bank Ozk mit 3,13 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 138,98 Prozent. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung.

Im Vergleich zu Unternehmen aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von Bank Ozk im letzten Jahr eine Rendite von 25,06 Prozent erzielt, was 14,3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 1,55 Prozent, und Bank Ozk liegt aktuell 23,51 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Bank Ozk liegt bei 72,84, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,91, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Schlecht" basierend auf diesem Gesamtbild.