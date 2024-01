Bank OZK Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Bank Ozk wird derzeit einer technischen und fundamentalen Analyse unterzogen, um ihre Aktienkursleistung zu bewerten.

In Bezug auf die technische Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Aktuell hat die Bank Ozk einen RSI-Wert von 70,88, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 32, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die Bank Ozk in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +32,48 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Rückgang von 2,15 Prozent in der Branche zeigte die Bank Ozk eine starke Performance von 34,64 Prozent. Im "Finanzen"-Sektor erzielte die Bank Ozk eine Überperformance von 23,97 Prozent im Vergleich zu einer mittleren Rendite von 10,67 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating im Branchenvergleich.

In Bezug auf die fundamentale Analyse hat die Bank Ozk ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8, was im Vergleich zu einem durchschnittlichen KGV von 15 in der "Handelsbanken"-Branche darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Bank Ozk derzeit eine gute Performance aufweist. Der GD200 des Wertes liegt bei 39,16 USD, während der Kurs der Aktie bei 48,7 USD liegt, was einer Überperformance von +24,36 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 43,2 USD zeigt eine Abweichung von +12,73 Prozent, was die Aktie als einen "Gut"-Wert in diesem Zeitraum kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating auf Basis der technischen Analyse.

Insgesamt zeigt die Bank Ozk sowohl in der technischen als auch in der fundamentalen Analyse eine starke Performance, was zu einem positiven Gesamtrating führt.