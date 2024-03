Bank OZK Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Bank Ozk erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen, welche zu einer durchschnittlichen Bewertung des Wertpapiers von "Neutral" führten. Diese setzt sich aus 1 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Bank Ozk. Die Kursprognose liegt bei 43,6 USD, was ein Abwärtspotential von -2,68 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 44,8 USD. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für Bank Ozk.

Die Diskussionen rund um Bank Ozk in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Stimmung hin. In den beiden vergangenen Wochen wurden vermehrt positive Meinungen geäußert und auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Bank Ozk bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Bank Ozk mit einem Kurs von 44,8 USD derzeit +1,13 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +7,07 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Aktie von Bank Ozk im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,9 Prozent erzielt. Dies liegt 16,47 Prozent unter dem Durchschnitt von 11,58 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 3,21 Prozent, wobei Bank Ozk aktuell 8,11 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.