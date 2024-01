Bank OF Philippine-Unsp Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "BANK OF THE PHILIPP":

Die Aktie der Bank Of The Philippine Islands wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Bei der Beurteilung der Kommunikation im Netz wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich war, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor neutral ausfällt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In technischer Hinsicht ergab die Analyse, dass der aktuelle Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 38,11 USD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um -1,99 Prozent ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergab eine ähnliche Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt lag.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als überwiegend positiv bewertet, und auch die Kommentare der Anleger waren überwiegend positiv. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergab ebenfalls eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder als überkauft noch als -verkauft eingestuft wurde.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Aktie der Bank Of The Philippine Islands anhand der verschiedenen analysierten Faktoren.