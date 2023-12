Bank OF Philippine-Unsp Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "BANK OF THE PHILIPP":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Bank Of The Philippine Islands-Aktie ein Neutral-Titel. Der Relative Strength-Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Bank Of The Philippine Islands-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 2,08, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 beträgt 51,58, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Bank Of The Philippine Islands-Aktie sind überwiegend positiv. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung bezüglich der Stimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten verbessert hat, was zu einer positiven Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem positiven Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bank Of The Philippine Islands bei 38,13 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 37,6 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -1,39 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 36,48 USD, was zu einem Abstand von +3,07 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält die Bank Of The Philippine Islands-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.