Bank OF Philippine-Unsp Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Bank Of The Philippine Islands-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI-Wert liegt mit 41,65 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Bank Of The Philippine Islands-Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Stimmung rund um die Bank Of The Philippine Islands-Aktie überwiegend neutral ist. Positiven Meinungen haben in den vergangenen Wochen zugenommen, während neutrale Themen dominieren. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bezüglich der Bank Of The Philippine Islands-Aktie. Sowohl das Sentiment als auch das Buzz werden daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 38,46 USD lag. Der letzte Schlusskurs (39,3 USD) weicht um +2,18 Prozent ab und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Bank Of The Philippine Islands-Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI, der Anlegerstimmung, dem Sentiment und der technischen Analyse.