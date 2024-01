Bank Hapoalim, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es vermehrt positive Gespräche über das Unternehmen Bank Hapoalim Bm. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse der Bank Hapoalim Bm in den letzten 7 Tagen bei einem RSI von 38,64 liegen, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei der Bank Hapoalim Bm zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende hat die Bank Hapoalim Bm derzeit eine Dividendenrendite von 1,61 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0%. Aufgrund dieser positiven Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.