Bank Hapoalim Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Bank Hapoalim Bm-Aktie zeigt sich mit Blick auf die Dividendenrendite solide. Mit einer Dividendenrendite von 1,61 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kursniveau übertrifft sie den Branchendurchschnitt um 1,61 Prozent. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Gut." Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Die Anlegerstimmung in Bezug auf Bank Hapoalim Bm spiegelt sich in den Diskussionen in den sozialen Medien wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt stuft die Redaktion die Anlegerstimmung daher als "Neutral" ein.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Bank Hapoalim Bm liegt bei 37,56, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 33,38, was für 25 Tage ebenfalls auf eine Einstufung als "Neutral" hindeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral."

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Bank Hapoalim Bm-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 3169,6 ILS lag. Der letzte Schlusskurs von 3400 ILS am vergangenen Handelstag weist einen Unterschied von +7,27 Prozent auf, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 3240,9 ILS, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt bei +4,91 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Insgesamt erhält Bank Hapoalim Bm somit eine "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik und die einfache Charttechnik, während die Anlegerstimmung und der RSI auf "Neutral" eingestuft werden.