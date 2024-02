Bank Hapoalim Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Bank Hapoalim Bm auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien rund um die Bank Hapoalim Bm diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei der Bank Hapoalim Bm haben wir eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Gut" zu. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Bank Hapoalim Bm-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 3145,58 ILS. Der letzte Schlusskurs von 3148 ILS weicht somit um +0,08 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (3182,66 ILS) weist einen ähnlichen Schlusskurs auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Bank Hapoalim Bm führt bei einem Niveau von 51,77 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 53,66 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Daher ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie der Bank Hapoalim Bm.