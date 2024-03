Bank Hapoalim Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Bank Hapoalim Bm hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,61 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0%. Dies bedeutet, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält, da sie einen höheren Wert als vergleichbare Werte aus der "Handelsbanken"-Branche aufweist.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Bank Hapoalim Bm eingestellt waren. Es gab mehr negative als positive Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Bank Hapoalim Bm daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

In den letzten vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien für Bank Hapoalim Bm verzeichnet werden. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, da in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank Hapoalim Bm-Aktie zeigt einen Wert von 43 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für Bank Hapoalim Bm basierend auf dem RSI.