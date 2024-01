Bank Hapoalim Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Dividendenrendite der Bank Hapoalim Bm liegt derzeit bei 1,61 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet eine Differenz von +1,61 Prozent im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse erhält die Aktie ebenfalls positive Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +6,84 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Das gleiche gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, bei dem eine Abweichung von +7,55 Prozent festgestellt wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Bank Hapoalim Bm eher neutral diskutiert, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bank Hapoalim Bm einen Wert von 9 auf, was im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.