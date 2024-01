Bank Hapoalim Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien und gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier überkauft oder unterkauft ist. In Bezug auf die Bank Hapoalim Bm-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 29, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 39,05, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse ergibt eine positive Bewertung, da der Schlusskurs der Bank Hapoalim Bm-Aktie am letzten Handelstag bei 3327 ILS lag, was einen Anstieg von 6,29 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bedeutet. Auch der Schlusskurs im Verhältnis zum 50-Tages-Durchschnitt von 3127,06 ILS fällt mit einer Abweichung von +6,39 Prozent positiv aus.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Bank Hapoalim Bm-Aktie ist ebenfalls positiv, wie aus den Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien hervorgeht. Die überwiegend positiven Äußerungen und Themen der Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen führen zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Hinsicht.

In Bezug auf fundamentale Gesichtspunkte zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank Hapoalim Bm-Aktie einen aktuellen Wert von 9, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche als neutral betrachtet wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung für die Bank Hapoalim Bm-Aktie, basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und den fundamentalen Kennzahlen.