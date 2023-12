Bank Hapoalim ADR, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Bank Hapoalim Bm weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,61% auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0%. Dies führt zu einer positiven Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Bank Hapoalim Bm um mehr als 58 Prozent darüber. Dies führt zu einer sehr guten Bewertung in dieser Kategorie. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank Hapoalim Bm liegt mit 9,26 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Somit erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bank Hapoalim Bm derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf einem Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) mit einem Wert von 40,08, als auch auf einem Zeitraum von 25 Tagen mit einem Wert von 42. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis insgesamt "Neutral".