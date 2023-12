Bank Hapoalim ADR Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Bank Hapoalim Bm hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 58,35 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Branchenperformance von 0 Prozent in der "Handelsbanken"-Branche eine Outperformance von +58,35 Prozent darstellt. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 0 Prozent, sodass Bank Hapoalim Bm hier ebenfalls mit einer Überperformance von 58,35 Prozent glänzen konnte. Aufgrund dieser starken Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite konnte Bank Hapoalim Bm mit 1,61 Prozent ebenfalls überzeugen und liegt 1,61 Prozent über dem Branchendurchschnitt der "Handelsbanken", welcher bei 0 liegt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als ein lukratives Investment und vergibt hierfür ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bank Hapoalim Bm liegt bei 41,72, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 von 40,86 ergibt eine Bewertung als "Neutral". Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In einer technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Bank Hapoalim Bm derzeit um +3,49 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +0,37 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.