Bank Hapoalim ADR Aktie: Interessante Aussichten?

Die Bank Hapoalim Bm verzeichnet derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,26, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. Im Bereich der Dividendenrendite liegt das Unternehmen mit 1,61 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank Hapoalim Bm liegt bei 38,64, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken ist überwiegend positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an sechs Tagen, während an zwei Tagen negative Themen überwogen. In den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Bank Hapoalim Bm gesprochen, was zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien und des RSI, während das Anleger-Sentiment positiv ausfällt.