Bank Fur Tirol Und Voralberg - Prf Perpetual Eur Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Aktienkurs der Bank für Tirol und Vorarlberg hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,86 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 13,47 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die Bank für Tirol und Vorarlberg in diesem Branchenvergleich eine Underperformance von -2,6 Prozent aufweist. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 10,42 Prozent im letzten Jahr, wobei die Bank für Tirol und Vorarlberg um 0,45 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie neutral bewertet.

In Bezug auf die fundamentalen Kriterien weist die Bank für Tirol und Vorarlberg ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,97 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 61 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Handelsbanken" von 6. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGVs kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine negative Bewertung.

Im Bereich Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Bank für Tirol und Vorarlberg in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über die Bank für Tirol und Vorarlberg wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein neutrales Rating.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Bank für Tirol und Vorarlberg mittlerweile auf 44,36 Euro, während der aktuelle Kurs der Aktie 47 Euro beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,95 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 46,18 Euro, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +1,78 Prozent als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird der Bank für Tirol und Vorarlberg daher eine positive Gesamtnote ausgestellt.